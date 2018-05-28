Представители бизнеса прокомментировали возможное повышение НДС в России

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров заявил «Газете.Ru», что повышение НДС может «ударить по карману» потребителей, чей доход и без того снизился за последние 4 года.

«А значит некоторые сферы бизнеса могут потерять в маржинальности. В первую очередь это касается розничной торговли и туризма. А для отраслей с высокой добавленной стоимостью, фискальная нагрузка может вырасти на четверть», — сказал Назаров.

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В свою очередь глава Опоры России Александр Калинин выступил против повышения налогов.

«Понятно, что мы против повышения налогов. Если повышается НДС, то хотелось бы понять, что взамен. То есть, мы ожидали взамен снижения страховых взносов. Поэтому если НДС повышают, мы бы хотели снижения страховых взносов до того же уровня в 20%. Это снизило бы нагрузку на фонд оплаты труда и привело бы к обелению зарплат в малом бизнесе», — сказал Калинин.

По словам главы ТПП Александра Катырина, дискуссия о том, как «донастроить» налоговую систему активно шла до выборов, однако по сути она «закончилась ничем»: ее участники просто обсуждали возможные варианты решения.

«Не нужно ни в коем случае повышать фискальную нагрузку на бизнес. Когда я это говорю, то я имею в виду в целом нагрузку на бизнес, не только налоговую. В нашей стране эта нагрузка достаточно весомая. Мы до сих пор не приняли закон о фискальной нагрузке, хотя Минфин вроде бы нас поддержал. Надеемся, что в ближайшее время все-таки это состоится», — сказал Катырин.

По его словам, хотя в целом фискальную нагрузку на бизнес нельзя повышать, но «внутри маневра можно изучать варианты».

Как стало известно, правительство может повысить НДС с 18% до 20%.