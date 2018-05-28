«Ъ»: компания Дерипаски попросила у властей льготы

Группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства льготы на энергорынке. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Наибольшую экономию в 13–18 млрд руб., по оценке группы, даст избавление «Русала» от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка)», — сообщает издание.

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Также стало известно, что En+ попросила освободить «Русал» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, что позволит сэкономить 1,9–3 млрд руб. в год.

Помимо этого, En+ хочет повысить тарифы сетей для населения в Иркутской области. Уточняется, что в этой области самые низкие энерготарифы в России.

Кроме того, En+ хочет повысить предельный уровень платежей за ЖКХ в указанном регионе, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%.

По словам экспертов, результатом принятия перечисленных мер станет рост тарифов для населения и малого бизнеса, что усугубит проблему неплатежей.