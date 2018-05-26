Эрдоган рассказал о скидке на российский газ в размере $1 млрд

Россия предоставила Турции скидку в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Президент Турции отметил, что в 2015 году Турция потребовала у России скидку на природный газ, поставляемый по «Голубому потоку» и Западной ветке. После отказа с российской стороны Анкара обратилась в Международный арбитраж.

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«По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена Турции», — сказал Эрдоган.

Ранее «Газпром» сообщил о завершении строительства первой нитки «Турецкого потока».