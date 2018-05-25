Новак рассказал об угрозе нефтегазовому сектору

Министр энергетики России Александр Новак заявил в рамках ПМЭФ, что протекционизм несет серьезную угрозу нефтегазовому сектору. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Санкции... То, что сейчас происходит, вызывает большие озабоченности. Многие сегодня говорили о повышении спроса — рост спроса на энергоресурсы на 30% до 2045 года. А кто и какими мерами сможет обеспечить этот рост спроса на энергоресурсы?», — сказал Новак.

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По мнению министра, «необходимо задуматься, как вернуться к рыночным механизмам привлечения инвестиций в отрасль».

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