Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о прогнозах по рыночным ставкам и специнструментах ЦБ. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Наш прогноз — ставки рыночные дальше будут снижаться. Основная задача — чтобы эти ставки были доступны для всех, а не только для избранных, которые попали под эти специнструменты. У нас нет намерения развивать специнструменты, но, тем не менее, мы будем развивать эти рыночные механизмы», — сказала Набиуллина на ПМЭФ.

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Она также подчеркнула, что во время кризиса регулятор применял специнструменты и финансировал банки, которые финансировали малый и средний бизнес.

Ранее Набиуллина сообщила, что регулятор не намерен повышать ключевую ставку.