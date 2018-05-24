Орешкин увидел риск замедления роста ВВП России до 1%
Глава Минэкономразития Максим Орешкин заявил на Петербургском экономическом форуме, что есть риски замедления роста российской экономики до 1%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Если ничего не делать, и в условиях таких ограничений есть риск, что у нас рост может вообще опуститься ближе даже к 1% в такой ситуации», — сказал Орешкин.
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Он подчеркнул, что рост импорта на данный момент составляет около 20-30% в год.
Министр отметил, что рост импорта таким темпом может достичь определенных ограничений.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что рост ВВП России в апреле текущего года ускорился до 1,7% в годовом выражении.
Как стало известно, основной вклад в увеличение темпов роста ВВП внесло улучшение динамики строительного сектора.