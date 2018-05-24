Орешкин: рост цен на бензин повлияет на инфляцию
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что рост цен на бензин может повысить инфляцию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Рост цен на бензин с точки зрения на инфляцию определенный вклад дает. В целом по году, я думаю, можно говорить о дополнительном эффекте в несколько десятых процентных пункта», — сказал Орешкин.
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Он подчеркнул, что решение правительства по снижению акцизов на топливо направлено на то, чтобы компенсировать ту динамику, которая связана с повышением цен на мировом рынке.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила Минфину ввести гибкую шкалу акцизов на бензин и дизельное топливо.