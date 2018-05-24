Кудрин не исключил падения цен на нефть до $50 за баррель

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель в ближайшие три года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Понятно, что сейчас высокая цена на нефть, начался рост и вроде резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать $50», — сказал Кудрин.

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Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Минэнерго не может прогнозировать сроки роста цен на нефтяном рынке. Он подчеркнул, что на данный момент цены не стабильны.

Министр также отметил, что фундаментально происходит балансировка рынка.