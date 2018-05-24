Орешкин рассказал о продолжении роста дефицита на рынке труда России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил на Петербургском экономическом форуме, что дефицит на рынке труда будет только расти. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас безработица опустилась до рекордно низких уровней, у нас рост зарплат ускорился выше долгосрочно устойчивых уровней. Все это свидетельствует о том, что у нас дефицит на рынке труда будет только нарастать», — сказал Орешкин.

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Он также подчеркнул, что исходя из демографического прогноза, в ближайшие шесть лет 3,5 млн человек будут считаться потерянными как трудоспособное население.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в апреле текущего года составил 4,9%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 800 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.