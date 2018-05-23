Шефчович призвал Россию и Украину начать трехсторонние переговоры по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал Россию и Украину как можно скорее начать трехсторонние переговоры по газу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я обратился к российским и украинским партнерам и пригласил их к трехсторонним переговорам, которые в прошлом доказали свою эффективность в достижении ощутимых и успешных результатов. Переговоры, поддержанные странами Евросоюза, должны начаться как можно скорее, чтобы посмотреть на транзит газа через Украину после 2019 года», — сказал Шевчович.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что транзит газа через Украину после реализации «Северного потока — 2» не будет приостановлен.

Он также отметил, что поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными.