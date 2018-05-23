Медведев подписал поручения по реализации майского указа
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений профильным министерствам по исполнению майского указа президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на обеспечение реализации указа президента России от 7 мая 2018...» — говорится в сообщении.
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Поручения, в частности, касаются подготовки предложений по достижению целей и показателей, обозначенных в майском указе.
Ранее Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что на подготовку необходимых программ по выполнению майского указа президента есть всего несколько месяцев.
Он также пообещал новому составу правительства много работы.