Медведев подписал поручения по реализации майского указа

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений профильным министерствам по исполнению майского указа президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на обеспечение реализации указа президента России от 7 мая 2018...» — говорится в сообщении.

Реклама

Поручения, в частности, касаются подготовки предложений по достижению целей и показателей, обозначенных в майском указе.

Ранее Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что на подготовку необходимых программ по выполнению майского указа президента есть всего несколько месяцев.

Он также пообещал новому составу правительства много работы.