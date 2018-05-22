Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones понизился на 0,12% и составил 24 984,17 пункта.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,10%, до 2 735,76 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,13% и составил 7 403,34 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 1,09 руб., до 72,23 руб., курс доллара уменьшился на 1,27 руб., до 61,26 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 1,19 руб., составив 66,20 руб.

Курс евро опустился ниже 72 руб. впервые с 9 апреля текущего года.

Курс доллара снижался на 48 коп., до 61,12 руб.

Курс евро опустился на 62 коп., до 71,95 руб.

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