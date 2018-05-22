Банк России отозвал лицензии у двух страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Национальные Страховые Традиции» и «Медика-Восток». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Также стало известно, что регулятор приостановил действие лицензий страховой компании ХОСКА.

Уточняется, что у компании «Национальные Страховые Традиции» отозваны все лицензии на осуществление страхования, а «Медика-Восток» была лишена лицензии на осуществление добровольного личного страхования (за исключением страхования жизни).

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Причиной отзыва лицензий стал добровольный отказ страховщиков от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у банка «Акцент» на осуществление банковских операций.