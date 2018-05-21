Комитет Госдумы предложил дату рассмотрения кандидатуры Кудрина на пост главы СП

Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил рассмотреть кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на должность главы Счетной палаты на пленарном заседании 22 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления комитета.

«На основании поступившего в Госдуму представления президента России о кандидатуре Кудрина Алексея Леонидовича для назначения на должность председателя Счетной палаты России, в соответствии со статьей 1591 и 160 регламента ГД комитет ГД по контролю и регламенту решил… предложить Совету ГД рассмотреть на заседании ГД 22 мая 2018 года вопрос о назначении на должность председателя Счетной палаты России», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты.