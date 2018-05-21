Российскую «дочку» Vertu признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал московскую компанию «Верту Раша», дочернюю структуру британского производителя люксовых смартфонов Vertu, банкротом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.
Суд открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на полгода.
Процедуру наблюдения суд ввел в компании в ноябре по заявлению самой фирмы. По словам представителя компании, российская «дочка» Vertu торговала продукцией британской компании, которая в настоящее время обанкротилась. По словам представителя должника, с мая прошлого года «Верту Раша» не получала товар и не могла вести хозяйственную деятельность.
В 2015 году китайские инвесторы приобрели производителя люксовых смартфонов Vertu у шведской инвесткомпании EQT. В июле 2017 года объявили о закрытии производственных мощностей Vertu в Британии