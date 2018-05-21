ЦБ выявил более 1,3 тысяч нелегальных кредиторов за первый квартал 2018 года

Банк России выявил более 1,3 тыс. нелегальных микрофинансовых организаций (МФО) за первые три месяца 2018 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Центробанк.

При этом отмечается, что за весь 2017 год регулятор обнаружил 1374 таких компаний.

«Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности. В середине прошлого года в Банке России был создан департамент, курирующий данное направление», — объяснили в ЦБ.

Реклама

Также сообщается, что регулятор подготовил закон о повышении штрафов за повторного нарушение в сфере незаконного кредитования — с 500 тыс. руб. до 5 млн руб.

Ранее сообщалось, что ЦБ зафиксировал рост количества жалоб на микрофинансовые организации.