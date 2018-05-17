ЕАЭС и КНР подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

Соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве подписано в ходе Астанинского экономического форума. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, были достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству. Указанное соглашение задает высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной собственности.

Реклама

Ранее сообщалось, что Иран и Евразийский экономический союз подписали временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ).

По словам главы Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, временное соглашение заключается сроком на три года, за это время стороны должны прийти к соглашению по полноформатному договору о ЗСТ. Саркисян подчеркнул, что переговорщикам стран изначально была поставлена перспективная задача о выработке полноценного соглашения.