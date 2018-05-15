Медведев назвал дату предложений по кадровому составу кабмина

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что представит предложения по кадровому составу кабинета министров 18 мая, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С одной стороны, с учетом того, что действующая структура доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений масштабных не предлагается. С другой стороны, есть ряд важных моментов, направленных на оптимизацию системы органов исполнительной власти», — сказал Медведев.

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Ранее Медведев передал Путину проект указа по структуре нового кабмина.

Подробности о возможных перестановках в кабмине читайте в материале «Газеты.Ru».