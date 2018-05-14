В ЦБ ожидают выход инфляции в конце года на уровень 4%

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что Центробанк пока сохраняет прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это вопрос второго полугодия и даже конца года. Без каких-то новых вводных все равно это вопрос конца года — в конце года инфляция выйдет на 4%. Диапазон, который мы озвучивали в 3-4%, сохраняется», — сказал Дмитриев.

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Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в апреле текущего года ускорилась с 2,35% до 2,4%.

Инфляция в апреле в месячном выражении ускорилась до 0,4% против 0,29% в марте.

В апреле в шести регионах прирост потребительских цен составил 0,6% и более. В Чукотском автономном округе инфляция составила 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%.