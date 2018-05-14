«Роснефть» продемонстрировала рекордный рост чистой прибыли за последние 5 лет

Выручка «Роснефти» по итогам января-марта выросла на 24,6% в долларовом выражении и на 22% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув 1 722 млрд руб. (30,9 миллиарда долларов), сообщила компания.

Динамика выручки за 3 месяца в годовом выражении выше, чем у конкурентов (выручка ExxonMobil в долларовом выражении выросла на 15,7%, Chevron – на 20,9%, Shell – на 23,7%, BP – на 22,5%, PetroChina – на 19,4%)

Реклама

EBITDA за 1 квартал увеличилась на 19,3% в долларовом и на 15,6% в рублевом выражении по сравнению с 1 кварталом 2017 года, достигнув 385 миллиардов рублей (6,8 миллиарда долларов). Показатель оказался выше консенсус-прогноза большинства российских и иностранных инвестиционных банков.

Чистая прибыль продемонстрировала рекордный рост за последние 5 лет (более значительный рост – в 8 раз квартал к кварталу - был только в 2013 г., когда компания консолидировала в отчетности показатели ТНК-ВР). Этот показатель также превзошел консенсус-прогнозы.

Динамика роста чистой прибыли в отчетном квартале у «Роснефти» оказалась самой высокой в отрасли (650%).

По результатам января-марта «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу (3,3 долл. на б.н.э.). По сравнению с предыдущим кварталом произошло снижение показателя на 2,9%.