Банк России купил на рынке для Минфина валюту почти на 16 млрд рублей

Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 11 мая составил 15,9 млрд руб. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Центробанк использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

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Ранее сообщалось, что Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году, направив на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 трлн руб. против планировавшихся в действующем законе о бюджете 527,6 млрд руб.

Министерство по бюджетному правилу направляет на покупку валюты дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов при цене нефти выше прогноза.