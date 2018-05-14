«Роснефть» сообщила о росте добычи на ключевом активе «РН-Юганскнефтегаз»

«Роснефть» по итогам 1 кв. 2018 года сохранила тренд роста добычи на своем ключевом активе – «РН-Юганскнефтегаз».

Суточная добыча увеличилась на 10,8% по отношению к 1 кв. 2017 г. и стабильно превышает 190 тыс. тонн в сутки.

Этот результат достигнут за счет внедрения современных технологий в области бурения, технического сопровождения, а также методов повышения нефтеотдачи пласта с использованием операций гидроразрыва и многостадийного гидроразрыва пласта, говорится в сообщении «Роснефти».

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Рост добычи на «РН-Юганскнефтегаз» зафиксирован на фоне выполнения «Роснефтью» обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

Другое крупное месторождение компании из числа зрелых – Самотлорское - также демонстрирует положительную динамику добычи: +0,3% по итогам 1 квартала 2018 года против снижения на 3-5% в предыдущие годы.

Отмечается, что положительный эффект достигнут благодаря предоставлению проекту инвестиционных стимулов и пересмотру программы освоения месторождения.