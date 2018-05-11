Песков прокомментировал информацию о предложении Кудрину возглавить Счетную Палату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как вы знаете, мы никогда не анонсируем каких-то кадровых решений, как правило, и не будем этого делать и на этот раз. Я только могу сказать, что пока каких-то решений президентом не принималось на этот счет, и если, и когда они будут приняты, мы сразу сообщим. Но пока не было никаких решений», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату.

Пост главы Счетной палаты стал вакантным после того, как нынешний ее руководитель Татьяна Голикова была выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике.