Песков рассказал о структуре назначения будущего кабмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев сначала представит свои предложения по структуре правительства, а потом по кадровому составу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сначала, наверное, речь пойдет о структуре по предложениям Дмитрий Анатольевича (Медведева) по структуре будущего кабинета (министров), потом уже последует какие-либо кадровые рекомендации главе государства (России Владимиру Путину) и опубликование соответствующих указов», — сказал Песков.

Реклама

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

За кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата (83,1%), против – 56. Всего проголосовало 430 человек.

Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.