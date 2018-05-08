Путин про самоизоляцию страны: нельзя быть «как огурцы в бочке»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не должна изолироваться. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Внутренний потребитель у нас будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам. Другого пути нет. Если мы замкнемся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что сельское хозяйство России становится конкурентноспособным.

«Мы боремся, скажем, за китайский рынок свинины. Но пока не достигли нужного результата», — добавил Путин.

Ранее президент сообщил, что Россия должна бороться за место на мировом рынке.

Путин отметил, что Россия при продолжении торгового конфликта Китая и США имеет шанс заместить для КНР ряд позиций.