Профицит торгового баланса России вырос более чем на 26%

Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по март выросло на 26,6% (на $10,2 млрд) и составило $48,5 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что экспорт России за указанный период увеличился на 23,1% в годовом выражении и составил $103,5 млрд.

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В свою очередь импорт вырос на 20,3%, до $55 млрд. По данным таможенной статистики, в январе-марте внешнеторговый оборот России составил $158,5 млрд, увеличившись на 22,1%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,5%.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт СПГ более чем в два раза.