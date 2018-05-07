В Киеве пригрозили Adidas судом за использование советской символики

Украинский институт национальной памяти выпустил заявление, в котором предупредил немецкую компанию Adidas, что на Украине запрещено использовать «символы коммунистического тоталитарного режима». Документ опубликован на сайте ведомства.

«Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации — это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков», — приводятся слова директора института Владимира Вятровича.

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На сайте ведомства также говорится, что на Украине в 2015 году вступил закон о декоммунизации, согласно которому в стране запрещена советская символика. Отмечается, что за нарушение этого закона частному лицу грозит до пяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее в МИДе Литвы возмутились советской символикой на одежде Adidas.