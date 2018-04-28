Дерипаска вернул EN+ более $1 млрд

Благодаря тому, что Олег Дерипаска принял решение снизить свою долю в En+, компания смогла вернуть более $1 млрд капитализации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нескольких аналитиков.

Уточняется, что таким образом, En+ отыграла значительную часть рыночного падения.

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Специалисты не исключают, что бумаги En+ в ближайшее время могут продолжить рост.

Бумаги En+ подскочили на 36,6%, к максимуму с 20 апреля текущего года.

ГДР En+ росли на 36,6%, до 413 руб., акции «Русала» поднимались на 3,8%, до 31 руб.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что бизнесмен Олег Дерипаска планирует отказаться от контроля над «Русалом».