Китай приготовил ответные меры на односторонние действия США

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что китайские власти следят за действиями США в экономической сфере и подготовили ответные меры на случай эскалации торгового конфликта, передает РИА «Новости».

«Мы отметили соответствующие заявления американской стороны, и я хотел бы подчеркнуть, что Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона», — ответил Гао Фэн, когда его спросили о возможных ответных мерах на экономическую политику Соединенных Штатов.

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Представитель отметил, что китайские компании долгое время инвестировали в бизнес на территории США и оказали «серьезный вклад» в экономику страны.

Ранее сообщалось, что глава Минфина США посетит КНР для торговых переговоров.