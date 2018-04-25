Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию

Совет директоров «Роснефти» в среду принял решение созвать годовое общее собрание акционеров НК и провести его в Красноярске 21 июня 2018 года.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

— Утверждение годового отчета Общества.

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— Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.— Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.— О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.— О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.— О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.— Избрание членов Совета директоров Общества.— Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.— Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет НК за 2017 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6 руб. 65 коп. на одну обыкновенную акцию ПАО, что соответствует 50 % чистой прибыли компании по стандартам МСФО.

Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года в размере 3 руб. 83 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составит 10 руб. 48 коп. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам I полугодия 2017 года будет направлена ПАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 70,5 млрд. руб.

В качестве аудитора отчетности за 2018 год Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг».