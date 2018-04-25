Ткачев поддержал ответные меры на антироссийские санкции США

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия сможет заместить поставки сельхозпродукции из США в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас импорт из Америки порядка $300 млн. Это примерно в доле импорта около 2%. А вы знаете, что в Государственной думе рассматривается законопроект. Но в любом случае перечень продукции, которая поступает к нам из Америки, он будет утверждаться на правительстве. Посмотрим. В принципе, по-человечески я, конечно, поддерживаю эти инициативы. Сможем ли мы заместить эту продукцию? Уверен, сможем», — сказал Ткачев.

Ранее сообщалось, что в Совфеде поддержали введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США.