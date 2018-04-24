Медведев назвал создание современной инфраструктуры важным условием развития России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что создание современной инфраструктуры является одним из главных условий развития страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Сегодня перед российской экономикой стоит целый ряд стратегически важных задач. И одним из главных условий развития страны, дальнейшего роста экономики является создание качественной и современной инфраструктуры», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что в разных регионах страны реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся новые порты, мосты, скоростные магистрали, реконструируются аэропорты.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что господдержка является приоритетом в развитии инфраструктуры в России.