Эксперт отреагировал на призыв Госдепа повысить цены на газ на Украине

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил заявление Госдепа США о необходимости поднять тарифы на газ на Украине, передает RT.

«Украина, подписав соглашения с международными финансовыми структурами, в частности с Международным валютным фондом (МВФ), взяла на себя обязательства повышать цены на газ в том числе. Поэтому они не просто это сделают, а обязаны будут это сделать. Самое смешное, что внутри страны добывается примерно две трети газа, а на внешних рынках закупается одна треть. Но при этом они настолько «гениальные» люди, что решили идти к импортному паритету, что фактически означает бить по своим собственным потребителям. То есть сами себе выстрелили в ногу», — сказал он.

Реклама

Фролов также предположил, что, вероятно, партнеры Украины из США «подыгрывают украинскому руководству», поскольку повышение цен на газ населению можно будет объяснить их требованием, а не инициативой самого Киева. Он добавил, что на данный момент в стране уже и так «чудовищно выросли неплатежи», которые будут расти дальше.

В ходе встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал руководство страны создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ.