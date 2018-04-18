Путин подписал закон о контрольных закупках

Президент России Владимир Путин подписал закон об осуществлении Роспотребнадзором контрольных закупок. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, контрольная закупка при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может производиться без уведомления проверяемых юридических лиц. При этом надзорный орган должен будет уведомить о закупке прокуратуру.

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В случае выявления нарушений информация о контрольной закупке должна быть передана представителю юридического лица.

Ранее сообщалось, что правительство учредило план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров.