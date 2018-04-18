Матвиенко об антисанкциях: наш ответ будет болезненным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ответ России на санкции Запада будет точечным и болезненным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те, кто вводит санкции против России, должны понимать, что они будут чреваты серьезными последствиями для инициаторов этих санкций, тех, кто запустил этот разрушительный механизм против международного сотрудничества. Наш ответ будет точечным, болезненным и чувствительным», — сказала Матвиенко.

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Она также добавила, что закон об ответных санкциях России будет принят до конца июля.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок.