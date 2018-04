Хейли в ответ советнику Трампа: я не путаюсь

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, заявила, что говоря о возможности введения новых санкциях против России, она не путается. Об этом сообщает телеканал CBS.

«При всем уважении, я не путаюсь», — заявила Хейли.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что США рассматривают будущие антироссийские санкции. Он также добавил, что никакого замешательства по этому поводу нет.

15 апреля Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля.

В последствии стало известно, президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

