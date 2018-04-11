Медведев призвал уйти от модели долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что необходимо в будущем уйти от модели долевого строительства. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Надо признать, что в будущем нам вообще нужно отойти от модели долевого строительства и перейти к нормальным кредитным отношениям в жилищной сфере, как это есть во всем мире», — сказал Медведев.
Реклама
Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что премьер-министр утвердил план перехода от долевого строительства к банковскому сопровождению.
Он также добавил, что план состоит из трех этапов и рассчитан на три года.
Впоследствии Минстрой предложил ввести правила для банков о приостановке финансирования застройщиков.