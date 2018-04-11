Медведев призвал уйти от модели долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что необходимо в будущем уйти от модели долевого строительства. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Надо признать, что в будущем нам вообще нужно отойти от модели долевого строительства и перейти к нормальным кредитным отношениям в жилищной сфере, как это есть во всем мире», — сказал Медведев.

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Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что премьер-министр утвердил план перехода от долевого строительства к банковскому сопровождению.

Он также добавил, что план состоит из трех этапов и рассчитан на три года.

Впоследствии Минстрой предложил ввести правила для банков о приостановке финансирования застройщиков.