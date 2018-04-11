Медведев: правительство поможет субъектам в вопросе повышения зарплат

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что кабмин окажет регионам поддержку для повышения зарплат. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Коллеги спрашивают, найдут ли регионы деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. Мы поддержку им обязательно окажем. Уже сейчас мы выделили из резервного фонда правительства на эти цели 36 млрд руб», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что правительству удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил на расширенном заседании коллегии министерства, что реальная заработная плата россиян за январь и февраль 2018 года выросла на 10,5%.

Он также подчеркнул, что подобного роста за короткий период времени в России не было практически никогда.