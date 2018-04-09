В En+ рассказали о возможных последствиях от санкций США для компании

Последствия санкций со стороны США на компанию En+ несут негативное влияние на бизнес и перспективы группы. Об этом говорится в сообщении En+.

«Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, защите интересов своих инвесторов, держателей GDR и партнеров», — говорится в заявлении компании.

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Также в EN+ добавили, что группа планирует продолжать исполнять свои текущие обязательства.

Ранее сообщалось, что акции компании бизнесмена Олега Дерипаски «Русал» упали на 30% (19,8 руб. за бумагу) на открытии торгов Московской биржи.

Максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 руб. за бумагу.

В свою очередь глобальные депозитарные расписки EN+ Group Дерипаски снизились на 20%