Трамп потребовал от Washington Post зарегистрироваться в качестве лоббиста

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты Washington Post зарегистрироваться в качестве лоббиста, так как ей владеет глава Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает Axios.

Трамп в своем твиттере в последнее время часто критикует Amazon, так как почта США, по его словам, несет убытки в $1,50 за каждую посылку, доставляемую для компании.

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Washington Post отметил, что если почта увеличит тарифы на пересылку, то затраты компании на доставку товаров возрастут на $2,6 млрд.

Как отмечает Axios, в США СМИ не должны регистрироваться в качестве «лоббистов».