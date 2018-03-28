Медведев рассказал, когда правительство отчитается перед Госдумой о работе с 2012 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что 11 апреля он выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Совсем скоро, в начале апреля, 11 апреля предполагается отчет правительства в Государственной думе, причем у нас отчет в известной степени особенный, потому что это не просто отчет за 2017 год, но и в известной степени подводит итоги нашей работы за истекшие шесть лет практически», — сказал Медведев на коллегии Минэкономразвития.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал о трех главных задачах, которые должно выполнить правительство за два года.