Кабмин внес в Госдуму закон о рублевых тарифах морских портов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает устанавливать цены на услуги в морских портах России в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что принятие законопроекта позволит снизить издержки российских юрлиц, связанные с транспортировкой грузов морским транспортом.

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«Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах России, в иностранной валюте или условных единицах, что в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил перейти на расчеты в рублях в морских портах России с 2018 года.