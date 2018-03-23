Россия и Китай пожаловались на пошлины США в ВТО

Россия и Китай раскритиковали новые пошлины США на сталь и алюминий на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВТО.

К жалобе присоединились ЕС, Бразилия, Япония, Турция, Южная Корея и другие страны.

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Представители Евросоюза заявили, что США не должны связывать вопросы национальной безопасности с поставками стали и алюминия. Они призвали не признавать пошлины законными.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что главными жертвами «торговой войны» США станут Россия и Китай.