В ЦБ сообщили о возможном усилении проинфляционного давления

Динамика зарплат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления. Об этом говорится в сообщении Банка России.

«Оценка Банком России набора рисков для инфляции также значимо не изменилась, за исключением рисков со стороны рынка труда. Динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления. Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов», — заявили в ЦБ.

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Регулятор отметил, что он будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию.

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.