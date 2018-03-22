Правительство утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 руб, за 2017 год — 8315 руб, индекс роста за 2017 год — 1,029. Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029», — заявили в правительстве.

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Как стало известно, индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.

Уточняется, что расходы на проведение индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 9,6 млрд руб. до конца года.

Ранее сообщалось, что около 45 тыс. россиян не смогут получить страховую пенсию в 2018 году.