Новак рассказал, когда Россия выйдет из сделки с ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия рассмотрит возможность постепенного выхода из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

«Как только наша цель — балансировка рынка — будет достигнута, мы начнем рассматривать возможность постепенного выхода из сделки», — сказал Новак.

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Он подчеркнул, что восстановление баланса на нефтяном рынке может произойти, начиная с третьего квартала 2018 года.

Ранее сообщалось, что ОПЕК выполнила соглашение о сокращение добычи нефти на 147%.