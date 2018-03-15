Минфин: бюджет России с начала года исполнен с профицитом

Федеральный бюджет России за первые два месяца 2018 года исполнен с профицитом в 1,7% ВВП (226,498 млрд руб). Об этом сообщается на сайте Минфина.

Уточняется, что доходы бюджета за январь-февраль составили 2,534 трлн руб, а расходы — 2,308 трлн руб.

Как стало известно, больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой — 1,649 трлн руб.

Ранее Федеральное казначейство сообщило, что профицит федерального бюджета России по состоянию на 1 марта 2018 года составил 226,488 млрд руб.