Кудрин: почти треть профессий исчезнет в ближайшие 10-15 лет

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что около 30% профессий могут исчезнуть в ближайшие 10-15 лет. Об этом сообщает RNS.

«Нам нужно быть гибкими. Мы переходим в современное общество, которое быстро меняется, меняются профессии. Предположительно, около 30% профессий прекратит свое существование в ближайшие 10-15 лет. Таких преобразований в мире никогда раньше не было», — сказал Кудрин.

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Он подчеркнул, что главным качеством специалиста в современном мире должно быть не только знание профессии, но и навык «быстрой перестройки».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подтвердил существование угрозы отмирания профессий.