Инфляция в Венесуэле превысила шесть тысяч процентов

Уровень накопленной инфляции в Венесуэле за период с февраля 2017 года по февраль 2018 вырос более чем на шесть тысяч процентов, передает Reuters со ссылкой на комиссию по финансам национальной ассамблеи страны.

Согласно докладу ведомства, только в феврале нынешнего года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего превысил 231%.

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«Если такая экспоненциальная скорость роста цен сохранится, то приготовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году», — цитирует Reuters твиттер экономиста Анджела Альварадо.

Ранее президент страны Николас Мадуро пообещал повысить зарплату в Венесуэле до $2. Также глава государства в этом году распорядился выпустить национальную криптовалюту и анонсировал выпуск еще одной.