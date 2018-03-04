Глава «Нафтогаза» не видит угроз для поставок российского газа в Европу

Глава украинского «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что разногласия между «Газпромом» и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз.

«Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел», — сказал Коболев.

Реклама

По его мнению, «Газпром» снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.

Ранее сообщалось, что «Газпром» начал процесс расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией «Нафтогаз» в международном арбитражном суде Стокгольма.